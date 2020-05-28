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28 мая 2020 года 14:53
Инвесторы продолжают скупать дивидендные бумаги - ИК "Фридом Финанс"
Фондовые площадки в четверг растут, несмотря на отсутствие принципиально новых драйверов, отмечается в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. Азия, за исключением Гонконга, закрыла торговую сессию в плюсе до 2% и выше. Европейские индексы прибавляют в пределах 1%, фьючерсы на Америку преимущественно в зеленой зоне. Нефть после коррекции вернулась к уровням начала недели. Brent торгуется в диапазоне $34,4-35,4, прибавляя около 1,5% с уровней закрытия в среду. На котировки нефти ближе к ночи сильно надавили данные API по росту запасов. Прибавка составила 8,7 миллиона баррелей, что отбрасывает рынок в плане спроса к первым числам мая. Однако сегодня ожидается публикация данных по недельным запасам от Минэнерго США, которые имеют больший вес для инвесторов. И там уже рынок закладывает падение почти на 2 млн, что обещает стать третьим по счету снижением подряд. Если данные этим вечером подтвердятся или окажутся ниже, то стоимость нефти может взлететь выше $37, полагает эксперт ИК. Индексы РТС и Мосбиржи на таком фоне прибавляют по 1,6% и 1,1% соответственно. Максимумы внутри дня составили 1235 и 2778. Ожидается развитие динамики выше 1240 и 2790 пунктов. В случае смены настроений индексы могут просесть до 1210 и 2750 пунктов, полагает В. Емельянов. Среди наиболее ликвидных акций инвесторы продолжают скупать наиболее перспективные дивидендные бумаги, а также те, что идут вверх с наибольшим отставанием от широкого рынка: ОГК-2 (+3,3%), ММК (+3,1%), МРСК Волги (+2,5%), Яндекс (+2,4%), Мечел (+2,2%). Также наметилось оживление в акциях Полиметалла (+2%) на фоне роста цены золота. Заметно хуже рынка сегодня торгуются: ФСК ЕЭС (-3,9%), X5 (-2,6%), МРСК ЦП (-1,7%) и ТГК-1 (-1,4%). Просадка в бумагах ФСК вызвана близостью дивидендной отсечки. По мнению аналитика ИК "Фридом Финанс", компания сможет быстро восстановиться к локальным пикам - не позднее, чем через две недели. Инвесторы, которые сегодня зайдут в эти бумаги, могут рассчитывать на краткосрочный потенциал прироста до 8%.
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28 мая 2020 года 15:54
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.28 мая 2020 года 13:58
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.28 мая 2020 года 13:12
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.28 мая 2020 года 10:59
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.28 мая 2020 года 09:09
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.27 мая 2020 года 19:41
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.27 мая 2020 года 19:21
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.27 мая 2020 года 18:26
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.27 мая 2020 года 14:56
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