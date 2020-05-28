Реализация программы заимствований на рынке ОФЗ происходит за счет наращивания чистого долга банков перед ЦБ - Райффайзенбанк

Реализация программы заимствований на рынке ОФЗ происходит за счет наращивания чистого долга банков перед регулятором, говорится в обзоре Райффайзенбанка.

"Позиция банков в ОФЗ (рублевые госбумаги), свободная от залога, выросла на 353 млрд руб., при этом объем долговых ценных бумаг, переданных без прекращения признания, сократился на 201 млрд руб., - указывает аналитик банка Денис Порывай. - Таким образом, позиция банков в ОФЗ выросла на 152 млрд руб. из размещенных 311 млрд руб. Кроме того, покупателями могли стать и локальные финансовые организации (ФО), которые продолжают наращивать долг перед банковским сектором (+109 млрд руб. в апреле, + 316 млрд руб. в марте), а также нерезиденты. По-видимому, банки направили некоторую часть средств из депозитов ЦБ РФ на рынок ОФЗ, а также на кредитование ФО, которые также покупают госдолг. Как мы и предполагали, реализация программы заимствований на рынке ОФЗ происходит за счет наращивания чистого долга банков перед регулятором (пока сокращаются ликвидные активы банков в ЦБ РФ, а потом будет расти долг по операциям РЕПО)".