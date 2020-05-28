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28 мая 2020 года 13:58
Котировки Brent превысят 40 долл. США за баррель к концу лета - Julius Baer
Julius Baer сохраняет конструктивную позицию по черному золоту и ожидает, что котировки нефти поднимутся выше 40 долл. США за баррель к концу лета, сообщается в комментарии банка. На рынок нефти вернулась уверенность, в то время как опасения по поводу формирования избытка предложения отошли на второй план. "Однако на фоне того, как поддержка со стороны улучшения настроений на рынке ослабевает, поддержка со стороны видимых признаков снижения перенасыщенности рынка еще не набрала полную силу, - отмечает лавный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберт Рюкер. - Мы сохраняем конструктивную позицию по черному золоту, и ожидаем, что котировки нефти поднимутся выше 40 долл. США за баррель к концу лета. Наша длинная позиция была закрыта после того, как в среду был достигнут узко установленный уровень стоп-лосса". Ралли на рынке нефти, похоже, решило взять передышку в районе 35 долл. США за баррель. Рынок восстановил уверенность, в то время как опасения по поводу формирования избытка предложения отошли на второй план. От недели к неделе настроения имеют тенденцию меняться от "медвежьих" к "бычьим" и наоборот, толкая цены как к росту, так и к снижению. Однако, на взгляд эксперта Julius Baer, драйвер рыночных настроений выглядит частично истощенным и в перспективе будет оказывать все меньше поддержки котировкам нефти. "Между тем, на получение подтверждений о том, что избыток предложения на рынке достигает пика и начинает ослабевать, уйдет некоторое время, - полагает Н. Рюкер. - Самым своевременным показателем является официальная статистика по рынку нефти США, и последние данные свидетельствуют о замедлении роста запасов. Очередная порция статистики должна быть опубликована в четверг на этой неделе. Учитывая спад запуска новых буровых установок на сланцевых месторождениях, значительное снижение производства в Канаде и быстрое восстановление спроса, тенденция роста объемов запасов нефти в Северной Америке может смениться снижением раньше, чем в остальном мире". По мнению аналитика Julius Baer, скорое ослабление избытка предложения на рынке нефти в ближайшие месяцы должно оказать поддержку котировкам, что лишь частично отражено в текущей фьючерсной кривой. "Важно отметить, что котировки нефти в районе 35 долл. США за баррель должны стабилизировать и оживить часть сланцевого бизнеса с низкой себестоимостью бурения наиболее конкурентоспособных скважин. Мы придерживаемся конструктивной позиции по рынку нефти", - заключает Н. Рюкер.
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