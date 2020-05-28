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Главная / Аналитикам / Аналитика / "ВТБ Капитал" поднял рейтинг акций Аэрофлота до "покупать" и оценку до 110 рублей
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28 мая 2020 года 14:11
"ВТБ Капитал" поднял рейтинг акций Аэрофлота до "покупать" и оценку до 110 рублей
(добавлен 3-й абзац) "ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) до 110 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", прежняя прогнозная стоимость этих бумаг составляла 85 рублей за штуку. Кроме того, для акций "Аэрофлота" была повышена рекомендация (рейтинг) с "держать" до "покупать". "Скорее всего, в авиационной отрасли теперь будут преобладать новости о восстановлении. С учетом более благоприятных макроэкономических предположений (рост курса рубля и реальных доходов, U-образная форма восстановления, а не L-образная форма) мы повысили прогнозную стоимость акций "Аэрофлота", - говорится в обзоре. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Аэрофлота", основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет 82,6 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 77,3 рубля за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Аэрофлот
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