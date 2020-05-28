Котировки нефти могут завершить неделю на уровнях ниже текущих - "Нордеа банк"

Котировки нефти могут завершить неделю на уровнях ниже текущих, отмечается в обзоре "Нордеа банка". Опасения новых разногласий между членами ОПЕК+ в последние дни оказывают давление на котировки.

"Давление на нефтяные котировки сохраняется второй день подряд, - отмечают аналитики банка. - Контракты на Brent в утренние часы корректируются вниз на 2% и торгуются вблизи отметки $34/bbl. В среду президент РФ В. Путин провел телефонный звонок с наследным принцем Саудовской Аравии, в ходе которого стороны, вероятно, обсуждали дальнейшую судьбу сделки ОПЕК+. Напомним, что согласно действующей сделке страны ОПЕК+ могут увеличить добычу нефти на 2 mbd уже с июля. Однако саудовская сторона настаивает на том, чтобы текущие квоты по сокращению добычи нефти сохранялись как минимум до сентября. При этом, по сообщениями Bloomberg со ссылкой на источники, Россия планирует увеличить добычу нефти начиная с июля. Таким образом, опасения новых разногласий между членами ОПЕК+ в последние дни оказывают давление на котировки".

Кроме того, в среду вечером Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов сырой нефти в США на 8 mb. Такие данные оказывают дополнительное давление на котировки в утренние часы. Дополнительным фактором риска для нефтяного рынка в ближайшее время, по мнению экспертов "Нордеа банка", останется эскалация отношений между США и Китаем. В результате, котировки могут завершить неделю на более слабых уровнях.