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28 мая 2020 года 12:11
Текущий кризис стал уникальным событием для ритейл-сегмента РФ - "Атон"
Текущий кризис стал уникальным событием для ритейл-сегмента РФ, говорится в комментарии "Атона". "Нынешний кризис стал уникальным событием для ритейл-сегмента, потенциально предвещая структурные сдвиги в потребительском поведении. Между тем российский рынок требует дальнейшего развития, движущими силами которого будут, наряду с органическим ростом, и процессы консолидации", - пишут аналитики компании. Специалисты "Атона", проведя День потребительского сектора с участием X5 и "Магнита", указывают на следующие ключевые моменты: - Ритейлеры заметили смену тренда в продажах: в отличие от мощного роста посещаемости магазинов в предыдущие месяцы, сейчас основным драйвером продаж выступает увеличение корзины. Потребители пока не переходят на более дешевые альтернативные варианты, вопреки опасениям рынка на этот счет. - В целом ритейлеры отмечают начало нормализации потребительского спроса. Если в марте потребители предпочитали товары с длительным сроком хранения, то в апреле фокус сместился на свежую продукцию. В июне, как ожидается, процесс нормализации спроса станет еще заметнее. Однако не следует исключать и риск снижения покупательской способности потребителей. С учетом этого ритейлеры готовы предложить покупателям широкий ассортимент товаров по доступным ценам во всех регионах. - Несмотря на сохранение хорошего потенциала роста на российском рынке ввиду все еще сравнительно низкой доли ключевых игроков, обе компании более осторожно подходят к вопросу открытия новых магазинов и сократили целевые показатели новых открытий в 2020, а также стремятся к улучшению качественных и финансовых показателей магазинов. - Обе компании, по всей вероятности, продолжат выплачивать достаточно щедрые дивиденды, поскольку результаты деятельности позволяют обеспечить сравнительно высокие дивиденды при распределении прибыли. - COVID-19 дал импульс к реализации стратегий развития онлайн-торговли. Ограничения и опасения, связанные со вспышкой инфекции, спровоцировали ускоренный рост в сегменте онлайн-заказов с доставкой. X5 и "Магнит" подтвердили, что онлайн-продажи становятся все более значимым каналом дистрибуции. В то время как X5 значительно продвинулась в реализации стратегии онлайн-торговли, "Магнит" также рассматривает возможности усиления присутствия в данном сегменте.
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Компании упоминаемые в новости: Магнит, X5 Retail Group
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