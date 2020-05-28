Локальные инвесторы были особенно активны на первом аукционе ОФЗ, во втором аукционе принимали участие и нерезиденты - "ВТБ Капитал"

Локальные инвесторы в среду были особенно активны на первом аукционе ОФЗ, во втором аукционе также принимали участие нерезиденты, говорится в обзоре "ВТБ Капитала".

Минфин в рамках двух аукционов среды разместил ОФЗ в общей сложности на 78,3 млрд руб. (против рекордных 170 млрд руб. на предыдущей неделе). Результаты аукциона 3-летнего ОФЗ-25084 (YTM 4,81%) оказались сильнее – при спросе 69 млрд руб. объем размещения составил 42 млрд руб. (соотношение спроса и фактического объема размещения составило 1,6x). Доходность по цене отсечения составила 4,79%, на уровне предыдущего закрытия.

Было удовлетворено 13 заявок. Концентрация удовлетворенных заявок была высокой, отмечают аналитики. Самая крупная из них была объемом 10 млрд руб. (24% от общего объема размещения). На пять самых крупных удовлетворенных заявок пришлось 84% (35 млрд руб.) размещенного объема. Доля неконкурентных заявок составила 4,6%. На аукционе 10-летнего ОФЗ-26228 (YTM 5,58%) спрос составил 39,9 млрд руб., объем размещения – 36,4 млрд руб. (соотношение 1,1x). Доходность по цене отсечения была установлена на отметке 5,56%, что соответствует премии 5 бп к уровню предыдущего закрытия. Было удовлетворено 86 заявок, доля крупнейшей из которых составила 12%. Доля неконкурентных заявок составила 26,4%. "На наш взгляд, локальные инвесторы были особенно активны на аукционе ОФЗ-25084, поскольку они реинвестировали средства, полученные в результате крупного погашения ОФЗ-26214. Во втором аукционе принимали участие как локальные, так и зарубежные инвесторы", - пишут специалисты "ВТБ Капитала".

Эксперты отмечают, что до аукционов рынок торговался практически без изменений к уровням вторника, однако потом на фоне коррекции в нефти и рубле середина и дальний конец кривой начали смещаться вверх и в итоге закрылись ростом доходностей на 4–7 бп. Слабее всех остальных выпусков смотрелся 9-летний ОФЗ-26224 (YTM 5,48%), прибавивший в доходности 8 бп. Ближний конец кривой закрылся без изменений, в результате чего спред на отрезке 2–10 лет расширился на 4 бп. Объем торгов на "Московской бирже" составил 48 млрд руб. Лидерами дня по обороту стали 7-летний ОФЗ-26232 (YTM 5,30%) и 10-летний ОФЗ-26228 (YTM 5,58%) – 11 млрд руб. каждый. Локальные гособлигации других развивающихся стран торговались разнонаправленно. 10-летние бумаги Венгрии, Индонезии и Мексики выросли в доходности на 3–6 бп. В то же время аналогичные выпуски ЮАР, Бразилии и Польши снизились в доходности на 3–5 бп.

По данным Национального расчетного депозитария, отмечают специалисты "ВТБ Капитала", во вторник позиции нерезидентов в ОФЗ сократились на 4,7 млрд руб., полностью нивелировав прирост, произошедший днем ранее. Основной отток инвестиций наблюдался из среднесрочных облигаций с фиксированным купоном, включая 4-летний ОФЗ-26227 (-2,4 млрд руб.), 5-летний ОФЗ-26229 (-1,8 млрд руб.) и 8-летний ОФЗ-26212 (-1,3 млрд руб.).