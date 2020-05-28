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28 мая 2020 года 11:58
Заявленный ориентир дебютного выпуска бондов Росагролизинга выглядит привлекательно - "БКС Глобал Маркетс"
Справедливая доходность дебютного выпуска Росагролизинг-1P-1 находится в диапазоне 7,60-7,80%, ориентиры выглядят привлекательно, говорится в комментарии аналитиков "БКС Глобал Маркетс". Росагролизинг в четверг, 28 мая, будет собирать заявки на облигации объемом RUB 5 млрд и сроком обращения 5 лет. Ориентир ставки купона - 7,60-7,90%, что соответствует доходности к погашению 7,74-8,06%. По мнению экспертов "БКС Глобал Маркетс", об оценке рынком доходности бумаг государственных лизинговых компаний можно судить по прошедшему вчера размещению облигаций ГТЛК (Ba1/NR/BB+; A+(RU)) с доходностью 7,65% к 6-летней оферте. Учитывая большие масштабы деятельности и более высокие рейтинги у ГТЛК, премия Росагролизинг-1P-1 к кривой ГТЛГ должна составлять не менее 20 б.п., что транслируется в доходность к погашению 7,60-7,80% и ставку купона 7,46-7,65%. Росагролизинг - средних размеров государственная лизинговая компания, созданная в 2001 г. для реализации политики правительства в агропромышленном секторе. Компания специализируется на лизинге с/х техники и оборудования и, по данным Эксперт РА, являлась лидером в этом сегменте в 2019 г. с долей рынка около 65%. Вероятность господдержки очень высокая, учитывая, что компания предоставляет как льготный лизинг с/х предприятиям, так и поддерживает спрос на продукцию российских производителей с/х техники. В 2019 г. правительство внесло в капитал эмитента RUB 7,0 млрд, а в 2020-2025 гг. ожидается объем поддержки в виде докапитализации и субсидий примерно на RUB 31,8 млрд "Лизинговый портфель в 2019 г. увеличился на 18% г/г до RUB 38,4 млрд, - отмечают эксперты "БКС Глобал Маркетс". - Еще в 2015 г. доля просроченной задолженности (NPL90+) составляла 50,4%. На фоне расчистки баланса и списания безнадежной задолженности лизинговый портфель в 2017 18 гг. существенно снизился. В результате доля NPL90+ итогам 2019 г. опустилась до 17,9%, при этом полностью покрыта резервами. Высокое значение связано с большим объемом задолженности клиентов-банкротов, контракты c которыми были заключены еще до 2012 г., без их учета NPL90+ составил 4%. На взгляд аналитиков "БКС Глобал Маркетс", риски рефинансирования компании минимальны, учитывая полное отсутствие финансового долга, а также запас денежных средств в размере 20% от активов. Чистый процентный доход продолжает расти (+9% г/г до RUB 2.2 млрд) на фоне почти нулевых процентных расходов. Однако размещение облигаций может в перспективе оказать давление на маржинальность бизнеса". Также в обзоре инвесткомпании отмечается, что с начала апреля 2020 г. компания запустила льготное антикризисное лизинговое предложение с нулевым авансом и отсрочкой платежей по основному долгу сроком 1 год. И уже к середине мая количество заявок на лизинг увеличилось в 3.4 раза относительно апреля-мая прошлого года. "На наш взгляд, стремительный рост бизнеса за счет продукта без аванса и с отсрочкой платежей в условиях снижения экономической активности может вести к рискам роста объема просроченного лизинга в среднесрочной перспективе. Тем не менее, мы считаем кредитный профиль Росагролизинга крепким, учитывая практически полное отсутствие финансового долга, покрытие проблемного лизинга резервами, а также высокую вероятность господдержки", - заключают эксперты "БКС Глобал Маркетс".
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Компании упоминаемые в новости: Лента ООО
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