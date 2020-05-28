Sova Capital снизила рейтинг ADS HeadHunter до "продавать"

Инвестиционная компания Sova Capital понизила рекомендацию (рейтинг) для американских депозитарных расписок (ADS) HeadHunter с "держать" до "продавать", сообщается в обзоре инвесткомпании.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками Sova Capital, осталась без изменения и составляет $16 за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADS HeadHunter, основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет $17,63 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $18,87 за штуку.