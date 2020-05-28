Вылазки "евробыков" на валютный рынок в краткосрочной перспективе еще могут повториться - ГК "ФИНАМ"

Вылазки "евробыков" на валютный рынок в краткосрочной перспективе еще могут повториться, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ".

Единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах четверга консолидируется у отметки 1,101 после "американских горок" в среду, отмечает ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова.

Значимой для пары EUR/USD макроэкономической статистики в среду не публиковалось, а в четверг в Соединенных Штатах, помимо еженедельных данных по количеству первичных обращений за пособиями по безработице, появится статистика по ВВП за первый квартал (пересмотр) и динамике заказов длительного пользования за апрель. По последнему показателю, в частности, ожидается падение на 19%.

"Мы констатируем, что европейские власти впервые за долгое время показали способность действовать сообща и договариваться по финансовым вопросам вопреки прежним разногласиям, поэтому нельзя исключать, что вылазки "евробыков" на валютный рынок в краткосрочной перспективе еще могут повториться. С технической точки зрения, на дневном графике пары EUR/USD курс пробил диапазон консолидации 1,0785-1,0985 вверх и с учетом этого может сохранять потенциал укрепления в ближайшие сессии", - указывает З. Саидова.