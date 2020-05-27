Рынки не в полной мере учитывают возобновившиеся протесты в Гонконге и намерения США ввести новые санкции против Китая - "ВТБ Капитал"

Рынки пока не особо принимают в расчет возобновившиеся протесты в Гонконге и намерения США ввести новые санкции против Китая, что говорит о том, что настроения инвесторов продолжает определять поступающая от регуляторов ликвидность, отмечается в обзоре "ВТБ Капитала". Народный банк Китая осуществил вливания ликвидности и понизил норматив обязательных резервов для банков, на прошлой неделе и другие центробанки значительно расширили меры монетарного стимулирования.

"ЕЦБ, реализующий программу покупки активов на 750 млрд евро, похоже, готов увеличить ее объем по итогам заседания в начале июня вопреки возражениям Германии, оформленным через Федеральный конституционный суд страны. Еврокомиссия сегодня должна более подробно рассказать о параметрах предлагаемого Фонда восстановления экономики и представить аргументы в споре со сторонниками «умеренного» варианта, предполагающего предоставление помощи в виде кредитов, а не грантов, чтобы не допустить объединения долговых обязательств, - отмечает экономист "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон. - Между тем, какое прямое фискальное воздействие это окажет на экономику еврозоны, пока неясно".

Тем временем инвесторы позитивно реагируют на решения ряда стран ослабить ограничительные меры с целью предотвращения глубокого экономического кризиса. Последняя макроэкономическая статистика, такая как вышедшие вчера индекс IFO Германии, индекс уверенности потребителей в США, исследование экономической активности ФРБ Филадельфии и данные о продажах жилья в США, дают надежду, что «хуже уже не будет». Вопрос сейчас заключается в том, какими будут траектория и характер восстановления экономики после пандемии, полагает эксперт банка.