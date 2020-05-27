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27 мая 2020 года 19:21
Вероятность того, что S&P 500 побьет свой предыдущий рекорд, выглядит вполне реальной - "ВТБ Капитал"
Вероятность того, что S&P 500 побьет свой предыдущий рекорд, выглядит вполне реальной, говорится в аналитическом материале "ВТБ Капитала". Эксперт банка Нил Маккиннон указывает, что у институциональных инвесторов сохраняется достаточно высокий запас ликвидности, и если индекс S&P 500 закрепится выше 3000, для пока осторожных игроков это вполне может послужить сигналом к срочному вложению средств, чтобы «не упустить момент». "Кключом к пониманию происходящего на фондовых рынках является стремительный рост глобальной ликвидности, создаваемый усилиями ведущих центральных банков, в первую очередь американского Федрезерва. Суммарный объем их балансов на сегодняшний день уже превысил 20 трлн долл., и если все будет идти как идет, к концу года он может достичь 30 трлн долл., - полагает эксперт "ВТБ Капитала". - Рост балансов центробанков является следствием увеличения программ выкупа активов (количественное смягчение) и закачивания ликвидности в банковский сектор через операции репо". Хорошо известно, что увеличение баланса ФРС тесно коррелирует с ростом индекса S&P 500, независимо от макроэкономической конъюнктуры. Первый этап количественного смягчения проводился с марта 2009 г. по июнь 2010 г. За этот период объем покупки активов составил 600 млрд долл. (около 37,5 млрд долл. в месяц), а индекс S&P 500 вырос примерно на 70%, даже несмотря на то, что неопределенность в отношении перспектив экономики в тот период была очень высокой, подчеркивает Нил Маккиннон. Ралли прерывалось небольшими откатами назад, но общий тренд был восходящим. "Во время второго этапа количественного смягчения (ноябрь 2010 г. – июнь 2011 г.) рынок акций вырос еще на 20%. Тогда Федрезерв ежемесячно покупал облигации на сумму 75 млрд долл. Третий этап количественного смягчения начался в январе 2013 г. и продлился до октября 2014 г. (объем покупок активов составил 85 млрд долл. в месяц). Индекс S&P 500 за это время вырос на 40%, а случавшиеся коррекции были незначительными. Стартовавший в марте четвертый этап количественного смягчения пока является самым большим по масштабу среди проводившихся до сих пор", - отмечает аналитик банка. Примечательная черта всех этих программ, которая явно указывает на зависимость динамики рынка акций от политики ФРС, заключается в том, что по завершении очередного этапа количественного смягчения индекс S&P 500 всегда снижался, подчеркивает Н. Маккиннон. Эпидемия коронавируса вынудила Федрезерв в рамках беспрецедентных мер монетарного стимулирования экономики существенно нарастить покупку активов, что привело к значительному увеличению баланса ФРС (по последним данным, его размер превышает 7,0 трлн долл.). Попутно ставка по федеральным фондам вернулась к уровню 0,00–0,25%, и сейчас на рынке ходят разговоры о том, что Федрезерв может перейти к политике отрицательных процентных ставок. Помимо этого, Федрезерв выступает в роли «банкира» Минфина США в рамках различных программ поддержки бизнеса, рынков и, в меньшей степени, домохозяйств. По оценкам многих экспертов, к концу года размер баланса ФРС достигнет 12 трлн долл., особенно с учетом запланированного на ближайшие полгода выпуска UST на сумму 3 трлн долл., покупателем которых станет Федрезерв. "Ключевую роль во всей нынешней ситуации играет повышение уровня глобальной ликвидности, делающее возвращение котировок акций к своим минимумам маловероятным. У институциональных инвесторов сохраняется достаточно высокий запас ликвидности, и если индекс S&P 500 закрепится выше 3000, для пока осторожных игроков это вполне может послужить сигналом к срочному вложению средств, чтобы «не упустить момент». Вероятность того, что S&P 500 побьет свой предыдущий рекорд, выглядит вполне реальной", - резюмирует Н. Маккиннон.
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