Нефть оказала давление на российские активы в среду - Промсвязьбанк

Российский фондовый рынок в среду ушел в коррекционное снижение на негативном внешнем фоне, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Основным поводом к продажам стала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в район 34,5 доллара за баррель, теряя более 4,5%. При этом западные фондовый площадки демонстрируют разнонаправленную динамику.

Если в Европе основные индексы к вечеру подтягивались в пределах 1,7%, то в США после первых часов торгов Dow Jones прибавил 0,6%, а индекс широкого рынка S&P500 потерял 0,2%, указывает эксперт банка. На таком фоне к 18:20 мск индекс Мосбиржи снизился на 1%, отступив в район 2727 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Сургутнефтегаза, Полиметалла и Полюса, потерявшие более 3%. Бумаги золотодобытчиков второй день подряд демонстрируют уверенную негативную динамику, на фоне возвращения золота в район 1700 долларов за унцию. Лучше рынка торговались МРСК ЦП и Аэрофлот, прибавившие 5% и 4,2% соответственно".

"Индекс Мосбиржи в рамках сегодняшней сессии сделал шаг к двойной поддержке в виде уровня 2700 пунктов и среднесрочного восходящего тренда, берущего начало от минимумов года. Ее пробой может стать сигналом к отмене сценария дальнейшего восстановлению рынка и будет говорить о возможности возобновления негативной динамики", - заключает Богдан Зварич.