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27 мая 2020 года 18:26
Китайская промышленность практически преодолела спад - ИК "Фридом Финанс"
Национальное бюро статистики КНР сообщило, что совокупная прибыль компаний-производителей в апреле сократилась всего на 4,3% в годовом выражении, что сильно контрастирует с данными за март, когда падение достигало 35%, отмечается в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. По мнению эксперта, столь быстрая восстановительная динамика на фоне карантинного (для других стран) месяца говорит о высоком потенциале V-образного подъема мировой экономики. Особенно на себя обращает внимание рост прибылей в китайской автомобильной промышленности. В апреле он составил 29,5% против мартовского снижения на 80,4%. Это говорит о том, что фундаментальный спрос на товары длительного пользования сохранился, несмотря на продолжительное влияние эпидемии. "Еще одним позитивным сигналом для рынка стало то, что быстрее средних значений восстанавливается прибыль в сегменте частных компаний, - подчеркивает В. Емельянов. - Совокупно за первые четыре месяца в Китае прибыль промышленных предприятий сократилась на 27,4%, но при этом компании с государственным участием показали просадку на 46% против 17,2% у частных. Это говорит об органичном подъеме экономики. На рынке часто присутствует скепсис относительно данных официальной статистики Китая. В частности, в период активной фазы карантина звучали предположения, что власти постараются скрыть провал за счет массированных бюджетных вливаний. Сейчас мы видим, что этого не произошло. Экономика растет естественным образом. Частный капитал адаптируется быстрее, чем госсектор". Негативным моментом, на взгляд аналитика ИК "Фридом Финанс", можно считать то, что апрель 2019 года, с которым сравнивались последние данные статистики, не совсем показателен. "Предыдущей весной в Китае также отмечалась просадка прибылей в промышленности, а сейчас имеет место эффект заниженной базы, - отмечает эксперт. - Еще один аспект, на который стоит обратить внимание, - это падение цен производителей на 3,1%. В случае сохранения этой тенденции в течение мая (что весьма вероятно) дефляция может иметь разрушительные последствия для финансовых показателей китайской промышленности. Производители будут вынуждены на время снизить объемы продаж, столкнувшись с тем, что их маржинальность упала ниже критического уровня. Не исключено, что после всплеска в мае и июне в Китае произойдет небольшое замедление роста промышленного производства к середине или концу лета".
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