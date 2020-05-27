Raiffeisenbank снизил рейтинг акций РусГидро до "сокращать" в связи с ростом котировок

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Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость акций "РусГидро" (MOEX: HYDR) с 0,58 рубля до 0,63 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Сергея Гарамиты.

Между тем рекомендация (рейтинг) для этих бумаг была понижена с "держать" до "сокращать" в связи с ростом котировок.

Как сообщается в обзоре, прогнозная стоимость акций "РусГидро" была повышена в результате снижения безрисковых ставок и c учетом планируемых проектов модернизации.

"Из-за списаний "РусГидро" будет предлагать скромную 5-6%-ю дивидендную доходность за 2019 и 2020 годы даже с учетом чрезвычайно сильных операционных результатов по гидрогенерации, которые наблюдались в I квартале этого года. Поэтому видимый эффект от завершения списаний будет виден лишь через два года", - пишет аналитик.

По его мнению, пока стоить обратить внимание, например, на "Энел Россия" (зеленая история, предлагающая уже 9% дивидендную доходность).

"Поддерживавшее до этого котировки анонимное предложение в СМИ по реорганизации контроля между "РусГидро" и "РАО ЭС Востока" не стоит учитывать, так как оно, скорее всего, не должно быть выгодно государству, тем более, например, при полном выделении всех объектов Дальнего Востока из "РусГидро" в "РАО ЭС Востока": свободного денежного потока (исключая инвестиции на модернизацию) едва хватает на текущие дивиденды, и любой рост дивидендов в пользу частных инвесторов в результате реализации схемы в той или иной форме может привести к недофинансированию объектов Дальнего Востока. Помимо этого, не ясен эффект пандемии на индексацию тарифов на Дальнем Востоке, нельзя пока полностью исключать риски переноса или ограничения индексации", - подчеркивает эксперт.

Как полагает Гарамита, модернизация может быть отчасти в цене акций "РусГидро", но неопределенность с гарантированной доходностью остается и пока доходность утверждена еще не была.

"Из остальных триггеров только восстановление Загорской ГАЭС-2 могло бы выглядеть интересно при включении всех инвестиций в платеж за мощность, но говорить о возможности удачного завершения восстановления тоже пока очень рано", - отмечет эксперт.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "РусГидро", основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет 0,7 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 0,7 рубля за штуку.