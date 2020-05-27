ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "Держать" для акций "Интер РАО" и целевую цену 5,37 руб. на 12 мес., сообщается в комментарии инвесткомпании. "В долгосрочной перспективе IRAO обладает более высоким потенциалом, который реализуется благодаря расширению бизнеса и улучшению дивидендного профиля, и поэтому покупка акций целесообразна на коррекциях", - отмечает аналитик ГК Наталия Малых.

Прибыль акционеров выросла в 1К 2020 на 12% г/г, до 34,6 млрд руб., на фоне положительных курсовых разниц на сумму почти 9 млрд руб. Без учета этого фактора чистая прибыль, по нашим оценкам, показала умеренное снижение на 16%, до 27,5 млрд руб., на фоне ослабления операционной динамики в генерации и трейдинге. Чистая ликвидность на балансе увеличилась за квартал на 14%, до 224 млрд руб.

"Несмотря на спад показателей, мы считаем акции "Интер РАО" перспективными на долгосрочном горизонте, - отмечает Н. Малых. - В рамках новой стратегии мы ожидаем расширения производственной базы в результате программы модернизации и сделок по покупке активов в генерации и сбытах. Кризис создает возможности для сделок M&A. Возможно также повышение дивидендных норм выплат со временем. Реестр на получение DPS2019 0,196 руб. (+14% г/г) закрывается 1 июня".

"Интер РАО" - крупнейший по выручке в России энергетический холдинг с активами в генерации, сбыте и трейдинге. Контрольный пакет принадлежит государству.