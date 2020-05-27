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Главная / Аналитикам / Аналитика / ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "Держать" для акций "Интер РАО"
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27 мая 2020 года 17:20
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "Держать" для акций "Интер РАО"
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "Держать" для акций "Интер РАО" и целевую цену 5,37 руб. на 12 мес., сообщается в комментарии инвесткомпании. "В долгосрочной перспективе IRAO обладает более высоким потенциалом, который реализуется благодаря расширению бизнеса и улучшению дивидендного профиля, и поэтому покупка акций целесообразна на коррекциях", - отмечает аналитик ГК Наталия Малых. Прибыль акционеров выросла в 1К 2020 на 12% г/г, до 34,6 млрд руб., на фоне положительных курсовых разниц на сумму почти 9 млрд руб. Без учета этого фактора чистая прибыль, по нашим оценкам, показала умеренное снижение на 16%, до 27,5 млрд руб., на фоне ослабления операционной динамики в генерации и трейдинге. Чистая ликвидность на балансе увеличилась за квартал на 14%, до 224 млрд руб. "Несмотря на спад показателей, мы считаем акции "Интер РАО" перспективными на долгосрочном горизонте, - отмечает Н. Малых. - В рамках новой стратегии мы ожидаем расширения производственной базы в результате программы модернизации и сделок по покупке активов в генерации и сбытах. Кризис создает возможности для сделок M&A. Возможно также повышение дивидендных норм выплат со временем. Реестр на получение DPS2019 0,196 руб. (+14% г/г) закрывается 1 июня". "Интер РАО" - крупнейший по выручке в России энергетический холдинг с активами в генерации, сбыте и трейдинге. Контрольный пакет принадлежит государству.
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27 мая 2020 года 19:41
Рынки не в полной мере учитывают возобновившиеся протесты в Гонконге и намерения США ввести новые санкции против Китая - "ВТБ Капитал"
Рынки пока не особо принимают в расчет возобновившиеся протесты в Гонконге и намерения США ввести новые санкции против Китая, что говорит о том, что настроения инвесторов продолжает определять поступающая от регуляторов ликвидность, отмечается в обзоре "ВТБ Капитала". Народный банк Китая... читать дальше
.27 мая 2020 года 19:21
Вероятность того, что S&P 500 побьет свой предыдущий рекорд, выглядит вполне реальной - "ВТБ Капитал"
Вероятность того, что S&P 500 побьет свой предыдущий рекорд, выглядит вполне реальной, говорится в аналитическом материале "ВТБ Капитала". Эксперт банка Нил Маккиннон указывает, что у институциональных инвесторов сохраняется достаточно высокий запас ликвидности, и если индекс S&P 500 закрепится... читать дальше
.27 мая 2020 года 18:26
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.27 мая 2020 года 14:56
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.27 мая 2020 года 14:22
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.27 мая 2020 года 13:56
Присутствует очень много факторов риска для инвестирования в акции авиакомпаний, говорится в комментарии Московского кредитного банка. Как отмечает руководитель инвестиционного направления mkb private bank Валентин Журба, на фоне начала процедуры банкротства чилийской компании LatAm, которая... читать дальше
.27 мая 2020 года 12:19
Внимание участников нефтяного рынка постепенно смещается на июньские переговоры ОПЕК+ - "Нордеа банк"
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.27 мая 2020 года 10:53
Вложения в золото и акции золотобывающих компаний должны быть осторожными - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
Аналитики ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" считают, что с вложениями в золото и акции золотобывающих компаний надо быть осторожными - рост цен на золото выше отметки $1704 не подтвержден техническими индикаторами на дневных графиках. Котировки могут снизиться в район $1620 или даже $1566. "В светлых... читать дальше
.27 мая 2020 года 09:31
Цены на нефть продолжат консолидироваться около отметки 36 долларов за баррель, сообщается в комментарии "Алор Брокер". Нефть перестала реагировать на внешние раздражители. Так, отмечает аналитик компании Алексей Антонов, без реакции осталось сообщение о том, что Россия может не увеличивать... читать дальше
.27 мая 2020 года 09:27
Американские фондовые индексы завершили торги во вторник ростом. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду меняются без единой динамики. Цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду. читать дальше
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