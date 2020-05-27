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Главная / Аналитикам / Аналитика / MOBTEL 23 представляют интерес для консервативных инвесторов - Райффайзенбанк
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27 мая 2020 года 16:50
MOBTEL 23 представляют интерес для консервативных инвесторов - Райффайзенбанк
Кредитные спреды на рынке евробондов остаются расширенными, по выпуску MOBTEL 23 (YTM 2,62%) спред к Russia 23 составляет 115 б.п. против 60 б.п. еще в начале года, однако в абсолютном выражении доходности уже вернулись к уровням начала года (из-за существенного снижения доходностей UST), отмечают аналитики Райффайзенбанка. Бумаги MOBTEL 23 представляют интерес для консервативных инвесторов, считают специалисты банка. Также в сегменте более рисковых бумаг (эмитентов с повышенной долговой нагрузкой), по их мнению, можно по-прежнему рекомендовать бонды POGLN 22 c YTM 6,07% в условиях благоприятной конъюнктуры на рынке золота
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27 мая 2020 года 19:41
Рынки не в полной мере учитывают возобновившиеся протесты в Гонконге и намерения США ввести новые санкции против Китая - "ВТБ Капитал"
Рынки пока не особо принимают в расчет возобновившиеся протесты в Гонконге и намерения США ввести новые санкции против Китая, что говорит о том, что настроения инвесторов продолжает определять поступающая от регуляторов ликвидность, отмечается в обзоре "ВТБ Капитала". Народный банк Китая... читать дальше
.27 мая 2020 года 19:21
Вероятность того, что S&P 500 побьет свой предыдущий рекорд, выглядит вполне реальной - "ВТБ Капитал"
Вероятность того, что S&P 500 побьет свой предыдущий рекорд, выглядит вполне реальной, говорится в аналитическом материале "ВТБ Капитала". Эксперт банка Нил Маккиннон указывает, что у институциональных инвесторов сохраняется достаточно высокий запас ликвидности, и если индекс S&P 500 закрепится... читать дальше
.27 мая 2020 года 18:26
Национальное бюро статистики КНР сообщило, что совокупная прибыль компаний-производителей в апреле сократилась всего на 4,3% в годовом выражении, что сильно контрастирует с данными за март, когда падение достигало 35%, отмечается в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. По... читать дальше
.27 мая 2020 года 14:56
Julius Baer подтверждает нашу рекомендацию умеренного кредитного риска на рынке США, учитывая, что Федеральная резервная система и Казначейство США готовы стабилизировать его в случае необходимости и что кредитные показатели эмитентов будут улучшаться по мере восстановления экономики, говорится... читать дальше
.27 мая 2020 года 14:22
Аналитики Julius Baer сохраняют нейтральную позицию по золоту и считают, что рецессия полностью учтена в текущих котировках, говорится в комментарии эксперта банка Карстена Менке. "Настроения на финансовых рынках улучшаются, отражая ожидания более благоприятной экономической обстановки, -... читать дальше
.27 мая 2020 года 13:56
Присутствует очень много факторов риска для инвестирования в акции авиакомпаний, говорится в комментарии Московского кредитного банка. Как отмечает руководитель инвестиционного направления mkb private bank Валентин Журба, на фоне начала процедуры банкротства чилийской компании LatAm, которая... читать дальше
.27 мая 2020 года 12:19
Внимание участников нефтяного рынка постепенно смещается на июньские переговоры ОПЕК+ - "Нордеа банк"
Нефтяные котировки в утренние часы среды умеренно корректируются вниз на фоне роста напряженности в отношениях между США и КНР. Тем не менее, отмечают аналитики "Нордеа банка", контракты на Brent торгуются выше $35/bbl, оставаясь на относительно комфортных уровнях. Внимание участников рынка... читать дальше
.27 мая 2020 года 10:53
Вложения в золото и акции золотобывающих компаний должны быть осторожными - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
Аналитики ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" считают, что с вложениями в золото и акции золотобывающих компаний надо быть осторожными - рост цен на золото выше отметки $1704 не подтвержден техническими индикаторами на дневных графиках. Котировки могут снизиться в район $1620 или даже $1566. "В светлых... читать дальше
.27 мая 2020 года 09:31
Цены на нефть продолжат консолидироваться около отметки 36 долларов за баррель, сообщается в комментарии "Алор Брокер". Нефть перестала реагировать на внешние раздражители. Так, отмечает аналитик компании Алексей Антонов, без реакции осталось сообщение о том, что Россия может не увеличивать... читать дальше
.27 мая 2020 года 09:27
Американские фондовые индексы завершили торги во вторник ростом. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду меняются без единой динамики. Цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду. читать дальше
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