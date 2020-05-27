Рубль демонстрирует признаки исчерпания ралли на идее резкого снижения ставки ЦБ РФ в июне - "Открытие Брокер"

Рубль демонстрирует признаки исчерпания ралли на идее резкого снижения ставки ЦБ РФ в июне, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Рубль начинал среду с потерь, слабея в моменте до 71,22 за доллар и 78,22 за евро, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2525 рублей. Ставки MosPrime составляли 5,66% на день, 5,73% на неделю и 5,76% на месяц.

Утренняя слабость рубля определялась внешними факторами, а вот дневная компенсация уже связана с внутренними, считает специалист компании. На первом из аукционов ОФЗ Минфин предложил инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 25084 с погашением 4 октября 2023 года. Размещённый объём составил 41,912 млрд рублей по номиналу при спросе 68,881 млрд по номиналу и средневзвешенной доходности 4,77%.

"Отметим, что подобная доходность говорит о том, что на рынке всё же закладывают высокую вероятность изменения ставки ЦБ РФ сразу на 100 базисных пунктов в рамках июньского заседания. Однако резкое снижение объёма спроса также свидетельствует, что небольшой потенциал роста доходности уже многих не устраивает. На аукционе ОФЗ-ПД 26228 с погашением в апреле 2030 спрос будет ещё меньше. Негативом для рубля также служит слабость нефти, которая теряет свои позиции из-за опасений обострения отношений США и КНР. Вероятно, что уровень 70,6 рублей за доллар был максимальным значением этой недели для рубля, и после завершения налоговых платеже в четверг можно ждать усиления позиций пессимистов", - указывает Андрей Кочетков.