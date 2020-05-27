Акции МТС являются защитными и доходными бумагами с потенциалом роста - ITI Capital

Аналитики ITI Capital считают, что акции МТС являются защитными и доходными бумагами с потенциалом роста, сообщается в комментарии.

На их взгляд, прогноз топ-менеджмента МТС на 2020 год выглядит позитивным, подтверждает стабильность сектора даже в условиях кризиса. "Связь и доступ к контенту - последнее, от чего будет отказываться потребитель. Напомним также, что компания избавилась от проблемных активов на Украине в 4К19, купировав, таким образом, данные риски", - пишут специалисты .

МТС сообщила, что не планирует пересмотра дивидендных обязательств из-за коронавируса. В марте прошлого года совет директоров МТС утвердил дивполитику на 2019-2021 гг., в соответствии с которой выплаты составят не менее 28 руб. на одну обыкновенную акцию (56 руб. на ADR) ежегодно. Скорее всего, уровень дивидендов может снизиться, но останется неплохим в 2020 г., на уровне около 8% (традиционно меньший дивиденд может прийтись на первое полугодие и больший на второе полугодие). "В текущих кризисных условиях инвесторы предпочитают акции с высокими дивидендами. После отсечек за 2019 г. дивидендные истории могут остаться на радарах инвесторов и в следующем периоде. Но секторы, которые обеспечивают привлекательную дивидендную доходность, могут поменяться, так как наиболее циклические отрасли могут пострадать в условиях кризиса. МТС является как раз одной из тех бумаг, которые обеспечат привлекательный дивидендный доход и в 2020 г." - указывают аналитики ITI Capital.

МТС развивает бизнес в различных направлениях - от финтеха до онлайн-ретейла и онлайн-ТВ. Диверсификация бизнеса окажет дополнительную поддержку росту оператора в будущем, после завершения кризиса, когда защитные характеристики сектора перестанут быть плюсом, и встанет вопрос о скромных темпах роста. "Однако стоит отметить, что ввиду увеличения резервов в МТС банке будет некоторое давление на OIBDA и чистую прибыль компании во 2К20. На наш взгляд, данный умеренный негатив уже учтен в пониженном прогнозе менеджмента по OIBDA", - обращают внимание специалисты.