Не исключено слабое укрепление рубля, однако новых максимумов пока не будет - ИК "Фридом Финанс"

Ближе к вечеру среды не исключено слабое укрепление рубля, однако новых максимумов он пока что взять не сможет, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс".

Рубль слегка теряет в среду, несмотря на проведение очередного аукциона ОФЗ. Возможно, на настроения инвесторов повлияла негативная статистика по рынку труда, опубликованная во вторник. В апреле прирост безработицы оказался выше ожиданий, она составила 5,8%.

Доллар в среду вырос до 71,2 рубля за единицу, но затем отступил вниз более чем на 30 копеек. Евро аналогичным образом протестировал 78,2 рубля, но затем снизился ближе к 78.

"Мы закладываем в основном сохранение "бокового" тренда. Ближе к вечеру среды не исключено слабое укрепление рубля, однако новых максимумов он пока что взять не сможет", - пишет аналитик Валерий Емельянов.