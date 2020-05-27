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27 мая 2020 года 14:56
Julius Baer подтверждает рекомендацию умеренного кредитного риска на рынке США
Julius Baer подтверждает нашу рекомендацию умеренного кредитного риска на рынке США, учитывая, что Федеральная резервная система и Казначейство США готовы стабилизировать его в случае необходимости и что кредитные показатели эмитентов будут улучшаться по мере восстановления экономики, говорится в комментарии банка. "Более рискованный сегмент рынка облигаций США продолжает восстанавливаться. Облигации с рейтингом Ba/BB снизились на 2,9% с начала года, по сравнению с минимумом -18% 23 марта 2020 года, согласно индексу облигаций ICE Merrill Lynch. По тем же метрикам облигации с рейтингом Baa/BBB с начала года сохранили свою позицию более или менее неизменной, по сравнению с временным минимумом на уровне -13% в марте. Обвал цен на корпоративные облигации в марте был результатом карантинных мер, которые привели мировую экономику к глубочайшей с конца Второй мировой войны рецессии, тогда как восстановление основано на поддержке ликвидности со стороны центрального банка и ожиданиях, что открытие экономик приведет к уверенному восстановительному росту в текущем году", - отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. По мнению эксперта, индексы настроений в США, публикация которых ожидается в ближайшем будущем, должны поддержать циклический элемент. Данные по настроениям потребителей, которые будут опубликованы на текущей неделе, должны показать небольшое улучшение по сравнению с минимальными значениями в апреле, так как почти все штаты США сворачивают карантинные меры. Что касается поддержки со стороны Федеральной резервной системы, то пока что она включала в себя не особо много действий. "Будет справедливо отметить, что объявление ФРС США мер по поддержке в марте и апреле значительно подняло рынок, но с тех пор центральный банк США не осуществлял покупки облигаций. Мы по-прежнему видим возможности для дальнейшего сжатия спреда облигаций низкого инвестиционного уровня и облигаций с рейтингом Ba/BB, однако мы не рекомендуем облигации более низкого качества, поскольку в краткосрочной перспективе ожидается увеличение числа дефолтов, особенно в уязвимых сегментах розничной торговли, транспорта и СМИ. Индексы ICE Merrill Lynch для облигаций с рейтингом B и Caa/C по-прежнему показывают снижение на 7,2% и 19% с начала года, соответственно", - заключает М. Алленшпах.
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