Julius Baer подтверждает рекомендацию умеренного кредитного риска на рынке США

Julius Baer подтверждает нашу рекомендацию умеренного кредитного риска на рынке США, учитывая, что Федеральная резервная система и Казначейство США готовы стабилизировать его в случае необходимости и что кредитные показатели эмитентов будут улучшаться по мере восстановления экономики, говорится в комментарии банка.

"Более рискованный сегмент рынка облигаций США продолжает восстанавливаться. Облигации с рейтингом Ba/BB снизились на 2,9% с начала года, по сравнению с минимумом -18% 23 марта 2020 года, согласно индексу облигаций ICE Merrill Lynch. По тем же метрикам облигации с рейтингом Baa/BBB с начала года сохранили свою позицию более или менее неизменной, по сравнению с временным минимумом на уровне -13% в марте. Обвал цен на корпоративные облигации в марте был результатом карантинных мер, которые привели мировую экономику к глубочайшей с конца Второй мировой войны рецессии, тогда как восстановление основано на поддержке ликвидности со стороны центрального банка и ожиданиях, что открытие экономик приведет к уверенному восстановительному росту в текущем году", - отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах.

По мнению эксперта, индексы настроений в США, публикация которых ожидается в ближайшем будущем, должны поддержать циклический элемент. Данные по настроениям потребителей, которые будут опубликованы на текущей неделе, должны показать небольшое улучшение по сравнению с минимальными значениями в апреле, так как почти все штаты США сворачивают карантинные меры. Что касается поддержки со стороны Федеральной резервной системы, то пока что она включала в себя не особо много действий.

"Будет справедливо отметить, что объявление ФРС США мер по поддержке в марте и апреле значительно подняло рынок, но с тех пор центральный банк США не осуществлял покупки облигаций. Мы по-прежнему видим возможности для дальнейшего сжатия спреда облигаций низкого инвестиционного уровня и облигаций с рейтингом Ba/BB, однако мы не рекомендуем облигации более низкого качества, поскольку в краткосрочной перспективе ожидается увеличение числа дефолтов, особенно в уязвимых сегментах розничной торговли, транспорта и СМИ. Индексы ICE Merrill Lynch для облигаций с рейтингом B и Caa/C по-прежнему показывают снижение на 7,2% и 19% с начала года, соответственно", - заключает М. Алленшпах.