Рецессия полностью учтена в текущих котировках золота - Julius Baer

Аналитики Julius Baer сохраняют нейтральную позицию по золоту и считают, что рецессия полностью учтена в текущих котировках, говорится в комментарии эксперта банка Карстена Менке.

"Настроения на финансовых рынках улучшаются, отражая ожидания более благоприятной экономической обстановки, - отмечает К. Менке. - В свою очередь, в последнее время золото теряет свои позиции. Наша рекомендация остается неизменной, и мы по-прежнему считаем, что рецессия полностью учтена в текущих котировках золота. В дальнейшем ключевой вопрос заключается в том, действительно ли экономическая обстановка продолжит улучшатся или нас ожидает очередное ухудшение. Мы видим ограниченную вероятность последнего и, таким образом, сохраняем нейтральную позицию по золоту".

Похоже, на данный момент угроза коронакризиса и связанной с ним рецессии для финансовых рынков теряет свою силу, указывает эксперт банка. Вместо того, чтобы сосредоточиться на последствиях рецессии, рынки отражают ожидания улучшения экономической ситуации. Настроения становятся более оптимистичными, аппетиты к риску растут, а золото теряет свои позиции. Котировки драгоценного металла упали примерно на 3,5% по сравнению с недавним максимумом на уровне 1765 долл. США за унцию.

"Наша позиция остается неизменной. Мы рассматриваем золото как инструмент страхования в портфеле, а его цена является премией. Как и в случае любого другого страхового инструмента, страховая премия становится дороже на фоне роста рисков. Мы по-прежнему считаем, что наш базовый сценарий сильной и непродолжительной рецессии полностью учтен в текущих котировках золота. Дальнейший фундаментальный рост может быть оправдан только в том случае, если экономическая обстановка снова ухудшится, например, из-за второй волны пандемии и очередного введения широкомасштабных мер локализации в многих странах. Если этого не случится и экономическая обстановка продолжит улучшаться в ближайшие недели и месяцы, котировки золота должны снижаться, а не расти", - резюмирует аналитик Julius Baer.