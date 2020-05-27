Очень много факторов риска для инвестирования в акции авиакомпаний - МКБ

Присутствует очень много факторов риска для инвестирования в акции авиакомпаний, говорится в комментарии Московского кредитного банка.

Как отмечает руководитель инвестиционного направления mkb private bank Валентин Журба, на фоне начала процедуры банкротства чилийской компании LatAm, которая является крупнейшим авиаперевозчиком в Латинской Америке, сектор авиакомпаний подскочил наверх на 12% на снятии ряда ограничений в плане социального дистанцирования. В связи с этим инвесторы задаются вопросом, стоит ли инвестировать в авиакомпании?

"Естественно, после стольких месяцев падения, спекулятивный интерес к сектору высок, а цены даже могут продолжить рост "с низкой базы" на волне закрытия коротких позиций, - считает В. Журба. - В то же время не совсем понятно, зачем в принципе инвестировать в сектор авиакомпаний: очень много факторов риска для инвесторов. Во-первых, нужно учитывать, что это циклическая отрасль, а сейчас не начало экономического цикла. Второй важный фактор - у авиа-сектора довольно жесткая регуляторика и не менее жёсткая конкуренция внутри сектора. Стоимость топлива всегда волатильна, и даже при падающих ценах на нефть неудачный хедж может принести убытки. Также можно не угадать с техническими проблемами конструкции самолётов. И не стоит забывать форс-мажорные ситуации, которые могут возникнуть неожиданно - терроризм или, как сейчас выяснилось, эпидемия. Как результат - высокая капиталоёмкость, низкая маржинальность и выход крупных инвесторов из сектора (за последнее время самый яркий пример - Баффет). Я бы сказал, это актив для любителей пощекотать себе нервы".

При этом бумаги Аэрофлота повысились лишь на 1.1%. Согласно аналитикам, у них небольшой потенциал роста на ближайшие 12 месяцев. И это, на взгляд эксперта, даже оптимистичная оценка в текущих условиях.