Курс в ближайшей перспективе, вероятно, останется на уровне 71 руб./$ - Банк "Санкт-Петербург"

Курс, поддерживаемый стабильными ценами на нефть и ожиданиями смягчения ДКП Банком России, вероятно, останется вблизи 71 руб./$, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Российские активы утром торгуются разнонаправленно, рубль теряет около 0,2% и торгуется вблизи 70,9 руб./$, индекс МосБиржи напротив прибавляет 0,4%. Накануне была опубликована макростатистика по России за апрель - розничные продажи потеряли г/г 23,4%, ощутимо сильнее прогноза, безработица выросла до 5,8%. Тем не менее, определяющим фактором в российском сегменте остается аппетит глобальных инвесторов к риску, а также высокая волатильность нефтяных котировок. Курс, поддерживаемый стабильными ценами на нефть и ожиданиями смягчения ДКП Банком России, вероятно, останется вблизи 71 руб./$ и вряд ли существенно укрепится с текущих уровней", - отмечают эксперты банка.