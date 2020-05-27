Одним из ключевых факторов динамики рубля в предстоящие две недели будет ситуация на нефтяном рынке - "Нордеа банк"

Одним из ключевых факторов для динамики рубля в предстоящие две недели будет ситуация на нефтяном рынке, говорится в обзоре "Нордеа банка". Она, в свою очередь, будет во многом зависеть от решения ОПЕК+ относительно масштабов сокращения добычи за пределами июня. Продление сокращений добычи на 9,7 млн. бар./сут., действующих в мае-июне, на более длительный срок может стать фактором поддержки для рубля.

"Из событий среды на рынке отметим очередной аукцион по размещению ОФЗ, где рынку будут предложены бумаги с погашением в 2023 и 2030 году. За последнюю неделю кривая доходностей ОФЗ снизилась на 0,1-0,2 пп на коротком конце кривой в ответ на ожидания снижения ключевой ставки на 100 бп на июньском заседании Банка России. Данные по инфляции за прошедшую неделю, которые, скорее всего, вновь отразят отсутствие инфляционного давления, станут дополнительным аргументом в пользу снижения ставки. Опубликованные накануне данные от Росстата по итогам апреля показали глубокое падение потребительского спроса на фоне режима самоизоляции", - отмечают специалисты "Нордеа банка".