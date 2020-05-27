.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Одним из ключевых факторов динамики рубля в предстоящие две недели будет ситуация на нефтяном рынке - "Нордеа банк"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
27 мая 2020 года 12:38
Одним из ключевых факторов динамики рубля в предстоящие две недели будет ситуация на нефтяном рынке - "Нордеа банк"
Одним из ключевых факторов для динамики рубля в предстоящие две недели будет ситуация на нефтяном рынке, говорится в обзоре "Нордеа банка". Она, в свою очередь, будет во многом зависеть от решения ОПЕК+ относительно масштабов сокращения добычи за пределами июня. Продление сокращений добычи на 9,7 млн. бар./сут., действующих в мае-июне, на более длительный срок может стать фактором поддержки для рубля. "Из событий среды на рынке отметим очередной аукцион по размещению ОФЗ, где рынку будут предложены бумаги с погашением в 2023 и 2030 году. За последнюю неделю кривая доходностей ОФЗ снизилась на 0,1-0,2 пп на коротком конце кривой в ответ на ожидания снижения ключевой ставки на 100 бп на июньском заседании Банка России. Данные по инфляции за прошедшую неделю, которые, скорее всего, вновь отразят отсутствие инфляционного давления, станут дополнительным аргументом в пользу снижения ставки. Опубликованные накануне данные от Росстата по итогам апреля показали глубокое падение потребительского спроса на фоне режима самоизоляции", - отмечают специалисты "Нордеа банка".
.
27 мая 2020 года 19:41
Рынки не в полной мере учитывают возобновившиеся протесты в Гонконге и намерения США ввести новые санкции против Китая - "ВТБ Капитал"
Рынки пока не особо принимают в расчет возобновившиеся протесты в Гонконге и намерения США ввести новые санкции против Китая, что говорит о том, что настроения инвесторов продолжает определять поступающая от регуляторов ликвидность, отмечается в обзоре "ВТБ Капитала". Народный банк Китая... читать дальше
.27 мая 2020 года 19:21
Вероятность того, что S&P 500 побьет свой предыдущий рекорд, выглядит вполне реальной - "ВТБ Капитал"
Вероятность того, что S&P 500 побьет свой предыдущий рекорд, выглядит вполне реальной, говорится в аналитическом материале "ВТБ Капитала". Эксперт банка Нил Маккиннон указывает, что у институциональных инвесторов сохраняется достаточно высокий запас ликвидности, и если индекс S&P 500 закрепится... читать дальше
.27 мая 2020 года 18:26
Национальное бюро статистики КНР сообщило, что совокупная прибыль компаний-производителей в апреле сократилась всего на 4,3% в годовом выражении, что сильно контрастирует с данными за март, когда падение достигало 35%, отмечается в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. По... читать дальше
.27 мая 2020 года 14:56
Julius Baer подтверждает нашу рекомендацию умеренного кредитного риска на рынке США, учитывая, что Федеральная резервная система и Казначейство США готовы стабилизировать его в случае необходимости и что кредитные показатели эмитентов будут улучшаться по мере восстановления экономики, говорится... читать дальше
.27 мая 2020 года 14:22
Аналитики Julius Baer сохраняют нейтральную позицию по золоту и считают, что рецессия полностью учтена в текущих котировках, говорится в комментарии эксперта банка Карстена Менке. "Настроения на финансовых рынках улучшаются, отражая ожидания более благоприятной экономической обстановки, -... читать дальше
.27 мая 2020 года 13:56
Присутствует очень много факторов риска для инвестирования в акции авиакомпаний, говорится в комментарии Московского кредитного банка. Как отмечает руководитель инвестиционного направления mkb private bank Валентин Журба, на фоне начала процедуры банкротства чилийской компании LatAm, которая... читать дальше
.27 мая 2020 года 12:19
Внимание участников нефтяного рынка постепенно смещается на июньские переговоры ОПЕК+ - "Нордеа банк"
Нефтяные котировки в утренние часы среды умеренно корректируются вниз на фоне роста напряженности в отношениях между США и КНР. Тем не менее, отмечают аналитики "Нордеа банка", контракты на Brent торгуются выше $35/bbl, оставаясь на относительно комфортных уровнях. Внимание участников рынка... читать дальше
.27 мая 2020 года 10:53
Вложения в золото и акции золотобывающих компаний должны быть осторожными - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
Аналитики ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" считают, что с вложениями в золото и акции золотобывающих компаний надо быть осторожными - рост цен на золото выше отметки $1704 не подтвержден техническими индикаторами на дневных графиках. Котировки могут снизиться в район $1620 или даже $1566. "В светлых... читать дальше
.27 мая 2020 года 09:31
Цены на нефть продолжат консолидироваться около отметки 36 долларов за баррель, сообщается в комментарии "Алор Брокер". Нефть перестала реагировать на внешние раздражители. Так, отмечает аналитик компании Алексей Антонов, без реакции осталось сообщение о том, что Россия может не увеличивать... читать дальше
.27 мая 2020 года 09:27
Американские фондовые индексы завершили торги во вторник ростом. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду меняются без единой динамики. Цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.