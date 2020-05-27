История в рубле поддерживается исключительно внешними факторами - РФПИ

История в рубле поддерживается исключительно внешними факторами, противостоять которым невозможно ни более пессимистично настроенным инвесторам, ни локальным участникам, говорится в комментарии РФПИ. При сохранении столь многообещающих настроений вовне рубль вполне может продолжить рост на любом внешнем позитиве, считают аналитики.

"Однако утренний отскок среды показывает, что потоки могут довольно быстро разворачиваться, и восстановление экономики после обвального апреля будет так или иначе способствовать появлению спроса на валюту, - пишет главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. - Если же говорить о более среднесрочной перспективе, то обвалившийся импорт, перенос сроков выплаты дивидендов и их возможное снижение или вовсе отмена, отсутствие явного спроса на валюту со стороны населения, приток портфельных инвестиций в российские акции и бонды в поисках "доходности" и более чем достаточный запас валюты у ЦБ для продажи от сделки по Сбербанку - это факторы, которые будут снижать риски какого-либо значимого ослабления рубля. Среду же рубль может провести в диапазоне 71-71,50/USD, если с открытием основных западных площадок не возобновится очередная волна оптимизма".