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Главная / Аналитикам / Аналитика / История в рубле поддерживается исключительно внешними факторами - РФПИ
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27 мая 2020 года 11:58
История в рубле поддерживается исключительно внешними факторами - РФПИ
История в рубле поддерживается исключительно внешними факторами, противостоять которым невозможно ни более пессимистично настроенным инвесторам, ни локальным участникам, говорится в комментарии РФПИ. При сохранении столь многообещающих настроений вовне рубль вполне может продолжить рост на любом внешнем позитиве, считают аналитики. "Однако утренний отскок среды показывает, что потоки могут довольно быстро разворачиваться, и восстановление экономики после обвального апреля будет так или иначе способствовать появлению спроса на валюту, - пишет главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. - Если же говорить о более среднесрочной перспективе, то обвалившийся импорт, перенос сроков выплаты дивидендов и их возможное снижение или вовсе отмена, отсутствие явного спроса на валюту со стороны населения, приток портфельных инвестиций в российские акции и бонды в поисках "доходности" и более чем достаточный запас валюты у ЦБ для продажи от сделки по Сбербанку - это факторы, которые будут снижать риски какого-либо значимого ослабления рубля. Среду же рубль может провести в диапазоне 71-71,50/USD, если с открытием основных западных площадок не возобновится очередная волна оптимизма".
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27 мая 2020 года 19:41
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.27 мая 2020 года 19:21
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.27 мая 2020 года 18:26
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.27 мая 2020 года 12:19
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.27 мая 2020 года 10:53
Вложения в золото и акции золотобывающих компаний должны быть осторожными - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
Аналитики ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" считают, что с вложениями в золото и акции золотобывающих компаний надо быть осторожными - рост цен на золото выше отметки $1704 не подтвержден техническими индикаторами на дневных графиках. Котировки могут снизиться в район $1620 или даже $1566. "В светлых... читать дальше
.27 мая 2020 года 09:31
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.27 мая 2020 года 09:27
Американские фондовые индексы завершили торги во вторник ростом. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду меняются без единой динамики. Цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду. читать дальше
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