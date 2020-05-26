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Главная / Аналитикам / Аналитика / Ключевая ставка во II квартале может быть понижена до 5,00% или даже до 4,50% - Sberbank CIB
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26 мая 2020 года 13:30
Ключевая ставка во II квартале может быть понижена до 5,00% или даже до 4,50% - Sberbank CIB
Ключевая ставка во II квартале может быть понижена до 5,00% или даже до 4,50%, отмечается в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Ссылаясь на ожидаемый спад внутреннего спроса, вызванный ограничительными мерами, ЦБ по итогам заседания 24 апреля снизил ключевую ставку на 50 б. п. до 5,50%. Регулятор также дал понять, что на следующих заседаниях может еще сильнее понизить ставку. Замедление инфляции и ожидания дальнейшего понижения ставки вызвали падение доходности ОФЗ в среднем с 6,2% в 1К20 до 5,2% в первой половине мая. Это может оказать вполне ощутимое позитивное влияние на экономику: согласно нашей модели, данный фактор может замедлить падение ВВП в 2К20 на 0,7 п. п.", - пишут эксперты Sberbank CIB.
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26 мая 2020 года 11:46
Цены на нефть продолжат расти к $40 за баррель, говорится в комментарии ITI Capital. "Мы считаем, что цены на нефть Brent продолжат восстанавливаться, так как падение сланцевой добычи в США составляет порядка 2 млн б/с. Вложения в добычу резко сокращаются, и без новых вливаний она может... читать дальше
.26 мая 2020 года 11:11
Нефть получила шанс преодолеть отметку $37 и закрепиться в новом диапазоне $36-40 за баррель, говорится в комментарии "Открытие Брокер". "В России заявляют о том, что добыча снизилась почти до целевых 8,5 млн баррелей в сутки, что предусмотрено соглашением OPEC+. Также ожидается, что баланс на... читать дальше
.26 мая 2020 года 10:46
ГК "ФИНАМ" рекомендует покупать акции Jacobs, полагая, что компания недооценена по ряду мультипликаторов по отношению к основным конкурентам. "Мы положительно оцениваем финансовые результаты Jacobs за второй фискальный квартал 2020 года, которые оказались лучше ожиданий аналитиков", - отмечает... читать дальше
.26 мая 2020 года 10:13
Фундаментальные и технические факторы располагают к укреплению Brent в среднесрочной перспективе - БКС
Фьючерсы на Brent консолидируются в районе $34-37 за баррель, краткосрочно этот диапазон выглядит справедливым, говорится в комментарии "БКС Брокер". "В среднесрочной перспективе фундаментальные и технические факторы располагают к укреплению. Восстановление спроса и сокращение добычи будут... читать дальше
.26 мая 2020 года 09:36
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов во вторник. Цены на нефть растут во вторник. читать дальше
.26 мая 2020 года 09:10
Котировки Brent по итогам торгов понедельника выросли на 1,28% и закрылись на отметке $35,60, констатирует аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов. Рынок продолжил отыгрывать данные нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, согласно которым число действующих нефтяных буровых установок в США... читать дальше
.25 мая 2020 года 19:01
Индексный фонд с привязкой к китайскому фондовому рынку FinEx MSCI China UCITS ETF, торгующийся на Московской бирже, оправдал прогнозы аналитиков ГК "ФИНАМ" и превысил указанную ими целевую отметку, говорится в комментарии инвесткомпании. "Доходность инструмента за период с начала текущего года... читать дальше
.25 мая 2020 года 18:05
Даже если летом глобальная экономика вернется к росту, потребуется еще несколько кварталов для возвращения ВВП к докризисным значениям - Julius Baer
Даже если в летние месяцы индексы PMI вырастут выше 50 пунктов, и глобальная экономика вернется к росту, потребуется еще несколько кварталов для того, чтобы уровни ВВП вернулись к докризисным значениям, говорится в комментарии экономиста Julius Baer Дэвида Мейера. "Опубликованные в четверг и... читать дальше
.25 мая 2020 года 17:43
Индексный фонд FinEx Gold ETF, находящийся в числе рекомендаций ГК "ФИНАМ" на покупку, превзошел указанный аналитиками целевой уровень и принес доходность в размере 23,4% за период с последнего обновления рекомендации в августе прошлого года, отмечается в комметарии инвесткомпании. "Золото... читать дальше
.25 мая 2020 года 16:54
Долгосрочный растущий тренд на мировых фондовых рынках остается неизменным, говорится в комментарии Julius Baer. Визуально акции выглядят дорогими, но инвесторы, ориентирующиеся на 12-месячные форвардные мультипликаторы, могут не охватить весь потенциал будущего восстановительного роста фондовых... читать дальше
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