Ключевая ставка во II квартале может быть понижена до 5,00% или даже до 4,50% - Sberbank CIB

Ключевая ставка во II квартале может быть понижена до 5,00% или даже до 4,50%, отмечается в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

"Ссылаясь на ожидаемый спад внутреннего спроса, вызванный ограничительными мерами, ЦБ по итогам заседания 24 апреля снизил ключевую ставку на 50 б. п. до 5,50%. Регулятор также дал понять, что на следующих заседаниях может еще сильнее понизить ставку. Замедление инфляции и ожидания дальнейшего понижения ставки вызвали падение доходности ОФЗ в среднем с 6,2% в 1К20 до 5,2% в первой половине мая. Это может оказать вполне ощутимое позитивное влияние на экономику: согласно нашей модели, данный фактор может замедлить падение ВВП в 2К20 на 0,7 п. п.", - пишут эксперты Sberbank CIB.