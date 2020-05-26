Бонды Газпрома, скорее всего, будут размещены без заметной премии ко вторичному рынку - Уралсиб

Аналитики "Уралсиба" полагают, что оба выпуска бондов Газпрома, БО-001Р-03 сроком обращения пять лет и БО-001Р-04 на семь лет, будут размещены без заметной премии ко вторичному рынку, говорится в обзоре корпорации.

Газпром (ВВB-/Baa2/ВВВ), представляемый дочерней компанией «Газпром Капитал», во вторник с 11:00 до 15:00 мск будет принимать заявки инвесторов на два выпуска совокупным объемом 30 млрд руб. (по 15 млрд руб. каждый): серия БО-001Р-03 сроком обращения пять лет и БО-001Р-04 на семь лет. В ходе премаркетинга были объявлены следующие ориентиры: для БО-001Р-03 ориентир купона 5,75–5,85% годовых (доходность к погашению 5,83–5,94% годовых), для БО-001Р-04 ориентир купона 5,95– 6,05% годовых (доходность к погашению 6,04–6,14% годовых).

"Последний раз Газпром выходил на долговой рынок в июле 2019 г., разместив выпуск пятилетних облигаций БО-001Р-02 объемом 15 млрд руб. по ставке 7,8% годовых. Сейчас на вторичном рынке он торгуется с доходностью 5,7% годовых, предлагая премию к кривой ОФЗ около 75 б.п. Этот выпуск, как мы полагаем, и станет бенчмарком для новых бумаг. Ориентир пятилетнего выпуска предполагает спред к кривой ОФЗ порядка 80–90 б.п., для семилетнего – 90–100 б.п. Мы считаем, что оба будут размещены без заметной премии ко вторичному рынку, и ждем формирования книги заявок на БО-001Р-03 вблизи ставки купона 5,7% годовых, на БО-001Р-04 – вблизи 5,85% годовых. Техразмещение на бирже запланировано на 2 июня", - отмечает аналитик "Уралсиба" Ольга Стерина.