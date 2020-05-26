"ВТБ Капитал" снизил оценку акций "Интер РАО" на 10%, сохранив рекомендацию "покупать"

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"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Интер РАО" (MOEX: IRAO) на 10% - до 9 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена.

"Мы обновили нашу модель оценки "Интер РАО" с учетом результатов компании за первый квартал 2020 года, новых макроэкономических прогнозов и цен на РСВ", - говорится в обзоре. Эксперты инвестбанка рассматривают текущие ценовые уровни как привлекательные для формирования позиций в акциях "Интер РАО", ожидая при этом "значительного падения показателей компании во втором квартале 2020 года".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Интер РАО", основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет 8,52 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 5,09 рубля за штуку.