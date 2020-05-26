Цены на Brent продолжат рост к $40 за баррель - ITI Capital

Цены на нефть продолжат расти к $40 за баррель, говорится в комментарии ITI Capital.

"Мы считаем, что цены на нефть Brent продолжат восстанавливаться, так как падение сланцевой добычи в США составляет порядка 2 млн б/с. Вложения в добычу резко сокращаются, и без новых вливаний она может сократиться на 30-50% за год, прогнозирует исследовательская компания Wood Mckenzie. Топ-15 американских нефтедобытчиков сократили затраты на бурение на 48%, в результате чего показатель упал до минимума с 2004 г. Добыча нефти в США уменьшилась до 10,8 млн б/с с пиковых 13,5 млн б/с", - отмечают аналитики ITI Capital.