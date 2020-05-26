Рост цен на нефть и повышенный аппетит к риску оказывают поддержку рублю - "Нордеа банк"

Рост цен на нефть и повышенный аппетит к риску оказывают поддержку рублю, говорится в обзоре "Нордеа банка". На старте торгов рубль находился вблизи отметки 71,2 в паре с долларом и 77,8 в паре с евро.

"Торговый день накануне был весьма спокойным в отсутствие значимых новостей, - отмечают аналитики банка. - В поддержку рубля выступает продолжающееся восстановление цен на нефть на фоне постепенного открытия экономик. Фактором риска остаётся геополитическая напряжённость между США и Катаем. В целом в апреле и мае ситуация на российском валютном рынке развивается в соответствии с нашими прогнозами, опубликованными в марте и апреле".

Сохраняет свою актуальность базовый апрельский сценарий экспертов "Нордеа банка, предполагающий восстановление рубля до отметки 69 в паре с долларом к концу года. Во вторник после 16 часов Росстат опубликует блок макроэкономической статистики за апрель, в том числе данные по розничным продажам, которые, вероятно, продемонстрируют двузначные темпы падения. Понимание масштабов падения спроса станет дополнительным аргументом в пользу снижения ключевой ставки 19 июня.