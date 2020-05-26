Нефть получила шанс закрепиться в диапазоне $36-40 за баррель - "Открытие Брокер"

Нефть получила шанс преодолеть отметку $37 и закрепиться в новом диапазоне $36-40 за баррель, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

"В России заявляют о том, что добыча снизилась почти до целевых 8,5 млн баррелей в сутки, что предусмотрено соглашением OPEC+. Также ожидается, что баланс на рынке будет достигнут если не в июне, то в июле. Соответственно, комбинация новостей об эффективном соблюдении соглашения OPEC+ и послаблениях в карантинных мерах толкали котировки нефти вверх. У нефти появился шанс преодолеть отметку $37 и закрепиться в новом диапазоне $36-$40 за баррель", - пишет ведущий аналитик компании Андрей Кочетков.