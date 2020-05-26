ГК "ФИНАМ" рекомендует покупать акции Jacobs, полагая, что компания недооценена по ряду мультипликаторов по отношению к основным конкурентам. "Мы положительно оцениваем финансовые результаты Jacobs за второй фискальный квартал 2020 года, которые оказались лучше ожиданий аналитиков", - отмечает аналитик ГК Зарина Саидова.

Менеджмент компании Jacobs крайне незначительно снизил прогнозы по финансовым показателям на текущий фискальный год, но отметил, что денежный поток по-прежнему будет оставаться стабильным.

Суммарный портфель заказов по итогам второго фискального квартала 2020 года вырос на 12,5%, до $23,3 млрд. Компания получила целый ряд новых заказов, несмотря на распространение COVID-19. З. Саидова отмечает сильное финансовое состояние компании. Так, денежные средства и их эквиваленты по итогам второго квартала составили $1,7 млрд, а свободный денежный поток - $113 млн.

"Напомним, фискальный 2019 год оказался насыщенным для компании Jacobs. Она начала изменять бизнес-модель в рамках повышения эффективности и прибыльности деятельности. В четвертом квартале Jacobs завершила объединение бизнесов и представила новый бренд. Теперь у компании два подразделения: Critical Mission Solutions (CMS) и People & Places Solutions (PPS). Jacobs занимает прочные позиции в сфере инжиниринга. Основным ее конкурентом в США остается компания Fluor", - указывает эксперт "ФИНАМа".

Компания Jacobs предоставляет технические и строительные услуги, в том числе проектирование, обслуживание, научные, консалтинговые услуги, спектр услуг по кибербезопасности.