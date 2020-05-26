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26 мая 2020 года 10:29

Аналитики Промсвязьбанка до конца недели прогнозируют сохранение позитивных настроений на рынке рублевых облигаций

Аналитики Промсвязьбанка на вторник и до конца недели прогнозируют сохранение позитивных настроений на рынке рублевых облигаций, сообщается в комментарии банка.

Первый месячный аукцион РЕПО от ЦБ РФ с лимитом 500 млрд руб. в понедельник прошел без спроса со стороны банков, что свидетельствует об отсутствии у банков потребности в ликвидности, отмечает специалист Дмитрий Монастыршин. Стоимость заимствований по данному инструменту в размере 5,6% предполагает возможность положительного "кэрри" только для самых длинных выпусков с погашением в 2033-2039 гг. "Ожидаем, что спрос на данный инструмент может проявиться после снижения ключевой ставки в июне. Текущий уровень доходности ОФЗ закладывает в цены снижение ставки на 75 б.п. и не предполагает положительного "керри" к ключевой ставке на большем участке кривой", - пишет он.

"Во вторник и до конца недели ожидаем сохранения позитивных настроений на рынке рублевых облигаций. При снижении ключевой ставки на 100 б.п. в июне доходность 10-летних ОФЗ имеет потенциал снижения до 5,25% годовых", - указывает главный аналитик Промсвязьбанка.

Опубликовано: /ОАО "Промсвязьбанк"/
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