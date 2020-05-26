Фундаментальные и технические факторы располагают к укреплению Brent в среднесрочной перспективе - БКС

Фьючерсы на Brent консолидируются в районе $34-37 за баррель, краткосрочно этот диапазон выглядит справедливым, говорится в комментарии "БКС Брокер".

"В среднесрочной перспективе фундаментальные и технические факторы располагают к укреплению. Восстановление спроса и сокращение добычи будут поддерживать нефтяные цены. На дневном графике Brent сторонники технического анализа могут разглядеть подобие фигуры "двойное дно", которая часто предвещает разворот в сторону роста и формирование восходящего тренда. На быстрый рост, однако, рассчитывать не приходится. Фьючерсы с поставкой через год до сих пор торгуются около $40 за баррель, отражая актуальные прогнозы участников рынка", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.