Российский рынок акций во вторник будет расти - Промсвязьбанк

Российский рынок акций, в понедельник показавший фронтальный рост вслед за ростом нефтяных котировок, во вторник, по мнению специалиста Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, также будет расти. "Мы рассчитываем, что индекс Мосбиржи при открытии торгов продемонстрирует повышательный "гэп" и попытается уже во вторник-среду выйти в зону 2800-2850 пунктов", - пишет он в комментарии банка.