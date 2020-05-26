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26 мая 2020 года 09:35
"ВТБ Капитал" снизил оценку акций Интер РАО на 10%, сохранив рекомендацию "покупать"
"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Интер РАО" (MOEX: IRAO) на 10% - до 9 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Интер РАО", основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет 8,52 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 5,09 рубля за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Интер РАО
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26 мая 2020 года 11:46
Цены на нефть продолжат расти к $40 за баррель, говорится в комментарии ITI Capital. "Мы считаем, что цены на нефть Brent продолжат восстанавливаться, так как падение сланцевой добычи в США составляет порядка 2 млн б/с. Вложения в добычу резко сокращаются, и без новых вливаний она может... читать дальше
.26 мая 2020 года 11:11
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.26 мая 2020 года 10:46
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.26 мая 2020 года 10:13
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.26 мая 2020 года 09:36
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.26 мая 2020 года 09:10
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.25 мая 2020 года 18:05
Даже если летом глобальная экономика вернется к росту, потребуется еще несколько кварталов для возвращения ВВП к докризисным значениям - Julius Baer
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.25 мая 2020 года 17:43
Индексный фонд FinEx Gold ETF, находящийся в числе рекомендаций ГК "ФИНАМ" на покупку, превзошел указанный аналитиками целевой уровень и принес доходность в размере 23,4% за период с последнего обновления рекомендации в августе прошлого года, отмечается в комметарии инвесткомпании. "Золото... читать дальше
.25 мая 2020 года 16:54
Долгосрочный растущий тренд на мировых фондовых рынках остается неизменным, говорится в комментарии Julius Baer. Визуально акции выглядят дорогими, но инвесторы, ориентирующиеся на 12-месячные форвардные мультипликаторы, могут не охватить весь потенциал будущего восстановительного роста фондовых... читать дальше
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