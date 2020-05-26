Пара доллар/рубль утром вторника вновь отступит в диапазон 71-71,5 рубля - Промсвязьбанк

Поддержку национальной валюте во вторник утром окажет ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь вышел выше 36 долларов за баррель, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Также покупкам в рубле будет способствовать динамика валют развивающихся стран, которые утром демонстрируют укрепление.

"На таком фоне в начале дня пара доллар/рубль вновь отступит в диапазон 71-71,5 рубля. В дальнейшем, несмотря на уход поддержки рубля со стороны налогового периода, американская валюта закрепится в данном диапазоне. Во второй половине дня на фоне активизации торгов и сохранении спроса на рисковые активы доллар может сделать еще один шаг в сторону ближайшей поддержки, расположенной на уровне 70 рублей. Однако сохраняются риски ухудшения настроений на рынках на росте напряженности в отношениях между США и Китаем, что может снизить спрос на риск и позволить доллару отыграть потери", - полагает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.