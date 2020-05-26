Российская валюта во вторник попробует подрасти - "Алор Брокер"

Российская валюта во вторник на хорошем внешнем фоне попробует подрасти, и не исключено, что в паре с долларом вновь уйдет под отметку 71, прогнозирует аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Однако при торговле рублем, отмечает он, следует помнить о том, что финансово-экономический кризис в России только начинается, а курс рубля держится на нынешнем уровне лишь за счет валютных интервенций ЦБ.