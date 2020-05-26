Цена Brent на текущей неделе окажется в фарватере биржевых индексов США - ГК "ФИНАМ"

Котировки Brent по итогам торгов понедельника выросли на 1,28% и закрылись на отметке $35,60, констатирует аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов. Рынок продолжил отыгрывать данные нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, согласно которым число действующих нефтяных буровых установок в США достигло новых минимумов с июля 2009 года. В целом на предстоящей неделе движение цены фьючерсного контракта Brent будет зависеть от настроений заокеанских игроков и следовать в фарватере биржевых индексов США, считает специалист компании.