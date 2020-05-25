Рубль в понедельник потерял поддержку экспортеров в связи с прохождением пика налоговых выплат - Промсвязьбанк

Рубль в понедельник потерял поддержку экспортеров в связи с прохождением пика налоговых выплат и несколько ослаб на валютной секции Московской биржи по отношению к основным мировым валютам, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича.

Так, к окончанию основной сессии доллар и евро потеряли порядка 0,1%, торгуясь в районе 71,7 и 78,1 рубля соответственно. Эксперт банка отметил, что рубль снижался несмотря на позитивную динамику цен на нефть и разнонаправленное движение валют развивающихся стран. При этом в понедельник российская валюта потеряла поддержку со стороны экспортеров в связи с прохождением пика налоговых выплат.

По мнению Б. Зварича, с технической точки зрения пара доллар/рубль закрепилась в диапазоне 70 - 73 рубля. "Пока мы не видим фундаментальных поводов для пробоя нижней границы данного коридора. При этом ухудшение спроса на риск на внешних площадках может стимулировать рост американской валюты и ее попытку выхода к сопротивлению, расположенному на уроне 75 рублей", - полагает эксперт Промсвязьбанка.