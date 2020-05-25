Газпромбанк снизил оценку акций Интер РАО на 4%, подтвердив рекомендацию "выше рынка"

Газпромбанк (MOEX: GZPR) понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Интер РАО" (MOEX: IRAO) с 7,3 рубля до 7 рублей за штуку, скорректировав модель оценки компании с учетом ее результатов за первый квартал 2020 года, сообщается в обзоре аналитиков банка Игоря Гончарова и Дениса Степанова.

Рекомендация "выше рынка" для этих бумаг экспертами была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Интер РАО", основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет 8,66 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать" ("выше рынка").

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 4,94 рубля за штуку.