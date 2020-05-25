ETF с привязкой к китайским акциям не подводит инвесторов - ГК "ФИНАМ"

Индексный фонд с привязкой к китайскому фондовому рынку FinEx MSCI China UCITS ETF, торгующийся на Московской бирже, оправдал прогнозы аналитиков ГК "ФИНАМ" и превысил указанную ими целевую отметку, говорится в комментарии инвесткомпании. "Доходность инструмента за период с начала текущего года составляет 14,5%. Мы по-прежнему рекомендуем вложения в инструмент на среднесрочную перспективу. Мы сохраняем по FinEx MSCI China UCITS ETF рекомендацию "Покупать"", - отмечает аналитик "ФМНАМа" Зарина Саидова.

FinEx MSCI China UCITS ETF с высокой точностью отслеживает динамику Solactive GBS China ex A-Shares Large & Mid Cap USD Index NTR и позволяет инвестировать сразу в целый портфель, состоящий из акций порядка 130 ведущих компаний, что дает данному индексному фонду достаточно широкий охват фондового рынка Поднебесной, отмечается в комментарии ГК.

Инструмент такого рода является простым и удобным способом вложения российских инвесторов в китайский рынок акций, тем более что торгуется на Московской бирже в рублях.

Особенный интерес данный инструмент представляет для инвесторов, не располагающих временем, возможностями и профессиональными навыками для поиска отдельных акций и самостоятельного формирования портфеля, но интересующихся актуальными вложениями в китайские акции.