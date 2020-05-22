BofA ожидает падения мирового ВВП на 4,2% в 2020 году

Аналитики BofA Global Research вновь ухудшили прогноз изменения мирового ВВП в текущем году.

"Значительные изменения в оценках для США и еврозоны привели к понижению глобального прогноза в 2020 году до минус 4,2%", - сообщается в пресс-релизе банка.

Продление карантинных мер, слабый внешний спрос, падение цен на сырьевые товары и долговые проблемы будут оказывать давление на страны с развивающейся экономикой (emerging markets).

Эксперты ожидают падения ВВП США во втором квартале на величину до 40% в поквартальном выражении. По итогам всего текущего года экономика может упасть на 8%. Темпы роста в 2021 году оцениваются в 4%.

"Это серьезное снижение, но на данный момент оно в значительной степени уже осталось в прошлом. Экономика сейчас вылезает из этой глубокой ямы. Начальное восстановление будет быстрым, но в дальнейшем экономика столкнется с серьезными проблемами", - отмечается в отчете.

Аналитики BofA теперь прогнозируют падение ВВП по итогам 2020 года на 8,3% по сравнению с прежде предполагавшимся сокращением на 7,6%. При этом в следующем году прогнозируется менее значительное восстановление экономики - на 4,8%, а не на 8,3%, как ожидалось ранее.

"История проста: локдауны и возобновление работы проходят, как и ожидалось, но денежно-кредитная политика по-прежнему не соответствует потребностям. Это означает давление на компании, а значит и на капвложения. Высокий уровень неиспользованной рабочей силы (безработные или неполный рабочий день), и домохозяйства предпринимают меры предосторожности за счет сбережений. Идеальная смесь для неполноценного восстановления", - говорится в сообщении.