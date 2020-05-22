ГК "ФИНАМ" приостанавливает анализ и отзывает рекомендацию "покупать" для акций Medtronic, говорится в комментарии инвесткомпании. Аналитики ГК считают нецелесообразным сохранять данное вложение в портфелях в остаток текущего года.

"Квартальная отчетность Medtronic вызвала разочарование, мы констатируем, что отмена плановых хирургических процедур в глобальном масштабе из-за коронавируса повлияла на финансовые результаты компании сильнее, чем можно было ожидать, тогда как выручка от аппаратов ИВЛ, возросшая за квартал почти вдвое, не компенсировала падения продаж по другим направлениям. У нас есть основания считать, что в текущем квартале удар по финансовым результатам Medtronic будет еще более ощутимым, поэтому мы считаем нецелесообразным сохранять данное вложение в портфелях в остаток текущего года", - отмечает аналитик "ФИНАМа" Саидова Зарина.

Поставщик высокотехнологичных медицинских устройств Medtronic опубликовал финансовую отчетность за четвертый фискальный квартал. Выручка компании уменьшилась на 26,4% г/г и составила $6,0 млрд, на $100 млн не дотянув до усредненных прогнозов. Чистая прибыль упала на 44,9% до $646 млн, а в расчете на акцию составила 58 центов и оказалась на 17 центов ниже ожиданий.

Выручка в ключевом сердечно-сосудистом направлении сократилась на 34,3% до $2,0 млрд, в восстановительной терапии – уменьшилась на 32,7% до $1,49 млрд, минимально инвазивном сегменте – уменьшилась на 14,2% до $1,93 млрд, а в сегменте диабета снизилась на 8,9% до $570 млн.