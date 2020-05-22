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22 мая 2020 года 17:08
Raiffeisenbank снизил оценку GDR X5 на 4%, подтвердив рекомендацию "покупать"
Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) Group с $39 до $37,4 за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Егора Макеева. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. По мнению аналитика Raiffeisenbank, в текущем году продажи X5 получат поддержку от повышенного спроса в первом полугодии, что компенсирует сокращение планов компании по открытию магазинов на этот год. Эксперт ожидает, что рентабельность EBITDA ритейлера в 2020 году составит 7,2% в свете позитивного эффекта операционного рычага и снижения арендных ставок, что должно компенсировать дополнительные расходы, понесенные в связи с COVID-19. "Наши прогнозы продаж X5 начиная с 2021 года были снижены из-за более скромных ожиданий по инфляции и динамике реальных располагаемых доходов населения, также были незначительно понижены ожидания по рентабельности", - говорится в обзоре. Как отмечает Макеев, X5 сможет выплачивать как минимум 90% от чистой прибыли в виде дивидендов, так как долговая нагрузка компании даже при таком коэффициенте выплат прогнозируется ниже целевого уровня в 1,8х Net debt/EBITDA. Кроме того, эксперт банка считает, что X5 будет в числе лидеров на рынке онлайн-торговли продовольственными товарами благодаря лидирующей позиции в офлайн-рознице и инвестициям в IT и инновации. "Так, лидерство в офлайне должно позволить ритейлеру получать лучшие закупочные условия у поставщиков; развитая сеть магазинов - быстрее и дешевле масштабировать сервисы по доставке, а большая база существующих клиентов компании - проще привлекать новых клиентов для онлайн-сервисов", - пишет аналитик. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Х5, основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет $33,06 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $30,86 за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: X5 Retail Group
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