Рубль корректируется, однако говорить о развороте тенденции пока рано - "Открытие Брокер"

Рубль корректирует своё бурное укрепление, однако говорить о развороте тенденции пока рано, сообщается в комментарии "Открытие Брокер". Тем не менее, прохождение отметки 70 за доллар возможно лишь при возобновлении роста цен на нефть, отмечают аналитики компании.

Рубль в пятницу терял свои позиции относительно основных конкурентов.

"На текущей неделе рубль отработал все краткосрочные цели на укрепление. Он не только вошёл в диапазон 70-72 за доллар, но даже коснулся отметки 70,6. Соответственно, можно говорить о краткосрочной перекупленности российской валюты. Нефть также встречает концовку недели в "минусе", снимая перекупленность после шести сессий роста. Соответственно, рубль вполне логично корректирует своё бурное укрепление. Однако говорить о развороте тенденции пока рано. Ожидания действий ЦБ РФ по смягчению ДКП ещё не полностью реализовались, да и до самого события довольно много времени. Тем не менее, прохождение отметки 70 за доллар может быть возможным лишь при возобновлении роста в нефти", - указывает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.