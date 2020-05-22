Аналитики BofA ухудшили прогноз для ВВП еврозоны в 2020-2021 гг

Аналитики BofA Global Research ухудшили прогноз для экономики еврозоны на ближайшие два года.

Теперь они ожидают падения ВВП по итогам 2020 года на 8,3% по сравнению с прежде предполагавшимся сокращением на 7,6%, сообщается в пресс-релизе банка.

При этом в следующем году прогнозируется менее значительное восстановление экономики - на 4,8%, а не на 8,3%, как ожидалось ранее.

В BofA считают, что экономике потребуется значительная помощь, в том числе со стороны Европейского центрального банка. В частности, объем программы выкупа облигаций Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), составляющий в настоящее время 750 млрд евро, увеличится вдвое, прогнозируют эксперты.

"Мы ожидаем снижения ставок до нуля и не более" в Великобритании, хотя Банк Англии отказался от нижнего порога, отмечается в сообщении аналитиков. По их мнению, отрицательные ставки в стране более вероятны скорее в 2021 году.