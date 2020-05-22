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22 мая 2020 года 16:58
Любая коррекция на западных рынках может вновь заставить инвесторов выходить из активов ЕМ - МКБ
Любая коррекция на западных рынках заставит игроков снова выходить из спекулятивных активов, к которым относятся бумаги развивающихся стран, говорится в комментарии Московского кредитного банка. "Дальнейшее движение зависит от цен на нефть и настроений глобальных инвесторов. Серьёзным фактором неопределённости выступает COVID-19. Но любая коррекция на западных рынках заставит игроков снова выходить из спекулятивных активов, к которым относятся бумаги развивающихся стран. В частности, очень удобно будет закрывать позиции в ОФЗ (по очень выгодным - высоким - ценам) и выходить из рублёвой зоны, продавая полученные рубли за доллары или евро", - пишет руководитель инвестиционного направления mkb private bank Валентин Журба. Хотя большинство американских акций в четверг выросло в цене, крупнейшие из них не участвовали в росте. Основными причинами для понижения индексов стали негативные экономические данные (включая свежие майские Индексы менеджеров по закупке PMI), обострение риторики в отношениях между США и Китаем, а также банальная неспособность рынка найти обоснование для уверенного рывка наверх и выхода из торговой зоны, которая была сформирована еще 9 апреля (индекс S&P 500 не смог пробиться через скопление нескольких сопротивлений в диапазоне 2980-3000 пунктов, и теперь вероятна коррекция в течение нескольких дней), отмечает В. Журба. Китай намерен ввести в Гонконге новый закон в сфере безопасности. В связи с этим ожидаются массовые протесты в городе, а вероятность санкций США в отношении КНР повышается, что позволит властям Китая принять ответные меры. Все это происходит на фоне открывшегося Всекитайского собрания народных представителей, на котором часто озвучиваются долгосрочные стратегические инициативы. На негативном новостном фоне по поводу Гонконга, а также новости о появлении коронавируса в еще одной провинции Китая фьючерсы на нефть в пятницу падают на 5%, обращает внимание специалист Московского кредитного банка.
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22 мая 2020 года 18:20
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.22 мая 2020 года 15:46
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.21 мая 2020 года 16:23
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Возможно, к концу года цена на золото достигнет 1900 долларов за тройскую унцию - Уральский банк реконструкции и развития
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.21 мая 2020 года 14:09
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.21 мая 2020 года 11:49
Риски для нефти - сохраняющиеся трения между США и Китаем и по-прежнему высокое распространение коронавируса - "Нордеа банк"
Сохраняющиеся трения между США и Китаем, а также по-прежнему высокое распространение коронавируса в мире способны вернуть негативные настроения на нефтяной рынок, сообщается в обзоре "Нордеа банка". Контракты на Brent с начала недели выросли более чем на 10% и в моменте торгуются выше отметки... читать дальше
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