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22 мая 2020 года 15:46
Акции NVIDIA сохраняют высокий потенциал роста в долгосрочной перспективе - ИК "Фридом Финанс"
Котировки акций NVIDIA сохраняют высокий потенциал роста в долгосрочной перспективе, сообщается в комментарии ИК "Фридом Финанс" "На наш взгляд, NVIDIA представила сильные финансовые данные за прошедший квартал и дала оптимистичный прогноз на следующий квартал, что окажет поддержку котировкам ее акций в краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе компания сохраняет высокий потенциал роста, что обусловлено повышением востребованности GPU-решений для дата-центров, а также практически монопольной позиции в сегменте ускорителей для ИИ (97%). Целевая цена - $374,3", - пишет директор аналитического департамента ИК Вадим Меркулов. NVIDIA - крупнейший производитель видеокарт и многоядерных процессоров для управления суперкомпьютерами отчитался за квартал лучше ожиданий. Выручка выросла на 39,0%, скорректированная EPS повысилась на 105%, превзойдя ожидания на 8,4%. По итогам квартала компания существенно нарастила маржинальность. Скорректированная валовая маржа выросла на 6,8%, скорректированная операционная маржа - на 14,7%. Динамика этих показателей была обусловлена повышением выручки и увеличением доли высокомаржинальных продуктов в ее структуре, отмечают в ИК "Фридом Финанс". В течение квартала NVIDIA привлекла заем $5 млрд для финансирования сделки с Mellanox ($7 млрд), в результате чего чистая денежная позиция составила $9,3 млрд. Согласно прогнозу менеджмента компании, выручка NVIDIA во втором квартале вырастет на 40% г/г, на фоне устойчивого спроса на продукты компании, а также в результате сделки по покупке Mellanox (около 50% прироста выручки). В силу высоких показателей маржинальности Mellanox менеджмент NVIDIA рассчитывает на увеличение во втором квартале скорректированной валовой и операционной маржи на 6% и 6,4% соответственно.
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Компании упоминаемые в новости: NVIDIA
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